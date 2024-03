Amen BC Servizi di nuovo in campo a Tortona per il turno infrasettimanale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – Domani, mercoeldi 27 marzo alle 21 al Palazzetto Camagna di, arbitri i Sigg.Bavera di Desio (MB) e Orlandi di Broni (PV), l'BCsarà impegnata nella prima giornata di ritorno della seconda fase contro i padroni di casa della Gulliver Derthona. Recuperati tutti i giocatori rispetto alla gara di andata e conquistate le Finali Nazionali con l'Under 19 Eccellenza,si presenta come un avversario molto ostico e desideroso di reagire dopo la sconfitta con il minimo scarto subita da Quarrata nell'ultimo. Il trio Errica, Tandia e Josovic, assente ad Arezzo, viaggia ad oltre 10 punti di media realizzati e garantisce molta fisicità e pericolosità offensiva alla squadra guidata da coach Ansaloni. In casa amaranto in migliorto le ...