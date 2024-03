Ambiente Roma – M5S  e Civica Raggi | “Le potature degli alberi finanziate con un accordo triennale stipulato da Giunta Raggi”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 26 marzo 2024) “Continua la deprimente e patetica campagna mistificatoria sullediCapitale. Quanto riportato stamane su un organo di stampa nazionale non corrisponde, infatti, a realtà. Non siamo noi a dirlo, ma le carte, i documenti e le procedure poste in essere dallaben prima che arrivasse Gualtieri. Siamo noi – e non l’attuale sindaco dem – ad aver bandito l’quadroda 100 milioni di euro per il verde orizzontale – a cui sono stati destinati 48 milioni di euro – e verticale – 60 milioni di euro. Parlare, dunque, di aumentostanziamenti e della capacità di spesa sotto laGualtieri non solo è falso, ma anche scorretto e del tutto fuorviante. Le attualierroneamente ...