Amadeus sul Nove con un “mini Festival” | Carlo Conti conduttore di Sanremo

(Di martedì 26 marzo 2024) La super offerta del gruppo Discovery perscade il 30 marzo: padrone assoluto dell'intrattenimento e un 'mini-' dalle ceneri di X-Factor. Per il Festival in Rai, invece, spunta il nome di

Fuorionda choc del Tg2 sulla figlia , Fiorello non resta zitto. La reazione del mattatore della televisione italiana arriva a meno di 24 ore dalla gaffe che costerà carissima al giornalista italiano ... (caffeinamagazine)

Ascolti tv, Lolita Lobosco chiude al 27% di share e trionfa sul Grande Fratello - L'Ultima puntata della serie tv con Luisa Ranieri chiude al 27% di share, superando la finale del GF che raggiunge uno share del 23,9% ...adnkronos

Fiorello torna sul fuori onda che ha coinvolto la figlia facendo una battuta su Massimo Giletti che riscuote una valanga di like - Fiorello torna a commentare la sua esclusione da un programma Rai in favore di Massimo Giletti, definendola uno "sgarbo".baritalianews

Prende il via la II edizione di Donatori di Musica - CIAO LAB Aps e Ensamble Nova Amadeus realizzano insieme gli appuntamenti musicali inclusivi per la terza età NewTuscia – ROMA – Prende il via nei prossimi mesi la seconda edizione di Donatori di Mus ...newtuscia