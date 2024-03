Alvaro Sapienza | ' fare di tutto per rientro in Italia di medici e infermieri'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Il costo per formare un medico inè elevatissimo, per questo ogni volta che un nostro medico va all'estero rappresenta una perdita per il sistema. Occorre invertire la rotta, ovviamente migliorando nettamente i salari, ma sopratoffrendo delle possibilità di carriera che siano legate al merito". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Domenico, preside della Facoltà dina e Odontoiatria dell'Università di Roma La, a margine dell'evento di chiusura della seconda edizione del progetto formativo Health4U Stem University Johnson & Johnson Bootcamp, che si è tenuto questa mattina nell'Aula La Ginestra - Edificio di Chimica Cannizzaro. "Non si può più ingessare la carriera al fatto che si libera una posizione apicale e quindi c'è un concorso ...