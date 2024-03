Allarme terrorismo | Viminale dispone i controlli per Pasqua in diverse città da Napoli a Torino

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo l'attentato di Mosca ilpotenzia ianti-in Italia in vista della: sotto la lente stazioni ferroviarie, aeroporti, luoghi di culto, centri commerciali, processionili e musei.

Mattinata di disagi e terrore in Puglia a causa di Allarme bomba a Trani: la circolazione dei Treni sulla Bari-Foggia è rimasta sospesa per ore. Disposta la riapertura delle scuole dopo i... (quotidianodipuglia)

La Dda di Bari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza sul l’allarme bomba di questa mattina che ha interessato le stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e Bari-Palese. ... (open.online)

Sull’ Allarme terrorismo islamico, particolarmente insidioso specie in vista delle prossime festività di Pasqua , e su cui l’attentato a Mosca firmato dall’Isis ha riacceso i riflettori, il ministro ... (secoloditalia)

Papa Francesco per il Venerdì Santo sarà al Palatino alla Via Crucis, le meditazioni quest'anno le ha scritte di suo pugno - Il meteo avverso, la bronchite perenne e l'Allarme terrorismo non sembrano spaventare Papa Francesco. Quest'anno ha scritto di suo pugno le meditazioni che verranno lette ...ilmessaggero

Cavo Dragone: "La Nato è il solo scudo per la nostra libertà e democrazia" - Dai Balcani alla Somalia, dalla missione Atalanta alla Aspides. L'Italia sempre più visibile nelle aree di crisi sul fianco est dell'Alleanza e nel Mediterraneo, dice il capo di stato maggiore della D ...ilfoglio

Il pericolo di attentati islamici a Pasqua - Il massacro al Crocus City Hall di Mosca, dove il 22 marzo scorso sono morte 137 persone, evoca i peggiori incubi. Allerta massima soprattutto in Francia e in Germania, ma anche in Italia: dal Viminal ...today