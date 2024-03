Alla luce del sole ma inverecondo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 26 marzo 2024) Spesso piccole cose sono segnali di grandi ipocrisie. Come quella senatrice simbolo del rigore istituzionale colta a farsi condurre il carrello della spesa da agenti addestrati e pagati dal pubblico denaro per farle da scorta, non da famiglia. Uno dei tanti segnali di una classe dirigente un po’cafona, raffazzonata, lontana dall’eticità dei ruoli, affamata di L'articolo proviene da Il Difforme.