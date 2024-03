Alfonso | quello che ha detto a Beatrice pensando di non essere inquadrato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 26 marzo 2024) In questi sei mesi di Grande FratelloSignorini non ha mai nascosto il suo affetto e la sua stima perLuzzi e probabilmente lui (come molti di noi) pensava che sarebbe stata lei a trionfare ieri sera. Pochi istanti dopo la vittoria di Perla Vatiero, il conduttore si è avvicinato a, l’ha stretta e le ha parlato all’orecchio, tutto mentre dietro di lui c’era una telecamere che lo stava seguendo. Signorini quando si è accorto diripreso ha fatto una faccia sorpresa e ha: “Oddio scusatemi tutti eravamo in onda!”. Forse questo atteggiamento ha insospettito i fantasiosi complottisti dei reality, che hanno tirato fuori delle perle.Signorini, le accuse e la verità suche haa ...