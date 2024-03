Alex Britti | si aggiungono nuove date al tour ‘Live 2024’

(Di martedì 26 marzo 2024) foto di Fabrizio CestariROMA – “Abbiamo aggiunto treal, almeno così iniziamo prima!”. Ne dà notizia sui suoi canali sociala proposito del, che partirà il 18 maggio da Pratola Peligna. Biglietti disponibili su Ticketone.it. Qui di seguito il calendario aggiornato: 18 maggio – Pratola Peligna (AQ) – Piazza del Milite Ignoto NUOVA DATA 05 luglio – San Tammaro (CE), Real Sito di Carditello 14 luglio – Barletta (BAT), Fossato del Castello 19 luglio – Lugano, Blues to Bop – Longlake Festival 03 agosto – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli 5 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Stadio Fonte dell’Olmo – Emozioni in Musica NUOVA DATA 21 agosto – Borore (NU) – Piazza della Libertà NUOVA DATA 18 ottobre – ...

Si stanno già scaldando i motori per il nuovo tour estivo di Alex Britti , dal titolo ‘ Alex Britti live 2024’. In programma ci sono diverse tappe in giro per l’Italia, alcuni appuntamenti che ... (quotidiano)

Emozioni in Musica ’24 sarà inaugurato in Agosto da Alex Britti - ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il cantautore romano aprirà il festival rosetano in programma dal 5 al 7 agosto. A breve i nomi di altre due star- La voce e la chitarra di Alex Britti si apprestano ...ekuonews

Smantellato il parco del cavalier Prato: i materiali verranno conservati in un magazzino di Piediripa - MACERATA Non sarà più un parco-museo a cielo aperto come i maceratesi l’hanno conosciuto ma un’installazione che in futuro nello stesso luogo ricorderà la memoria ...corriereadriatico

Giovanni e Matteo Cutello presenteranno il singolo "Chicco’s Blues". Ospite Alex Britti - Ospiti, Alex Britti, chitarra e Stefano Di Battista, sax. Esce a marzo 2024 il nuovo progetto discografico degli astri nascenti del jazz italiano: i fratelli Giovanni e Matteo Cutello. Il primo ...romatoday