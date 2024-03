Alessandro Michele | 5 tratti di stile che forse porterà da Valentino

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 26 marzo 2024) La notizia della fine del sodalizio trae Pierpaolo Piccioli è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel mondo della moda. I tantissimi fan del marchio si sono guardati negli occhi e si sono chiesti: e ora? La risposta è arrivata in tempo record: un articolo di WWD scommette che, ex direttore creativo di Gucci, sarà il nuovo designer della casa di moda romana. Apparentemente, tra lomassimalista die le raffinate sottrazioni di Piccioli c’è una distanza siderale. Ma è pur vero che abbiamo visto lo stilista romano all’opera solo all’interno delle mura di Gucci, dove ha lavorato dal 2002 al 2022 – di cui gli ultimi sette anni ...