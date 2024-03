Alessandro Gassmann testimonial della Regione Campania | “Napoli è la capitale culturale d’Italia”

“Se ci metti troppi sapori, n’è più na bruschetta, e te se sfragna”, ha scritto su X l’attore Alessandro Gassmann per descrivere il campo largo, reduce dalle difficoltà in Piemonte e soprattutto in ... (ilfattoquotidiano)

A decorrere dall'1 gennaio 2025 se le cartelle dell’Agenzia delle entrate-riscossione non saranno riscosse entro il quinto anno, saranno "automaticamente discaricate" e in più in cantiere anche la ... (today)