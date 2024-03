Alcaraz-Monfils oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Carlossfiderà Gaelnel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Dopo il facile esordio contro il connazionale Carballes Baena, la testa di serie numero uno affronta uno dei veterani del circuito.tra un acciacco e l’altro, quando in buone condizioni fisiche, si dimostra ancora un osso duro per chiunque. Nelle scorse settimane il transalpino ha disputato già due ottimi tornei sia a Doha che più recentemente a Indian Wells. Proprio in California è stato giocato, lo scorso anno, l’unico precedente tra i due: vinsecon lo score di 7-5 6-1. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno ...