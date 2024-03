Alcaraz | annuncio ufficiale | la rivelazione spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 26 marzo 2024)ha “violato” il patto con se stesso e comunicato aiuna notizia: chi l’avrebbe mai detto? C’è stato un tempo in cui Carlosnon faceva una gran simpatia al popolo del tennis. Sembrava talmente pieno di sé, per certi versi addirittura presuntuoso e fin troppo arrivista, che nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sul fatto che ad un certo punto, invece, sarebbe entrato a far parte dell’Olimpo dei tennisti più amati di tutto il circuito. Carlos(LaPresse) – ilveggente.itChi lo sa, magari è stata proprio la vicinanza a Jannik Sinner che gli ha aperto gli occhi a riguardo. Forse è anche merito dell’azzurro se l’iberico, oggi, ha imparato a comportarsi in maniera molto più semplice e spontanea. E a ridimensionare il suo talento, che indubbiamente c’è, ma del quale ...