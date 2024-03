Al via la nuova serie “Vanina – Un vicequestore a Catania” | i dettagli 

(Di martedì 26 marzo 2024) Al via la– Un”, tutti iMercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la– Un”, che vede protagonista Giusy Buscemi, con la partecipazione di Giorgio Marchesi. La fiction, prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide Marengo, vanta nel cast anche Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui. Laè tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e scritta da Leonardo Marini. Leggi anche: Kate Middleton rompe il silenzio sulla malattia: l’annuncio La vita di...

Al via il ciclo di incontri sul patrimonio nuragico della Sardegna - Parte oggi, martedì 26 marzo, con il primo incontro dal titolo “Civiltà nuragica e Unesco, solo cultura o anche sviluppo economico” il ciclo di appuntamenti che vedranno protagonista l’Associazione ...sassarinotizie

Varese: 39enne trovato in strada ferito a colpi di pistola, è grave - Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 39 anni è stato ferito a colpi di pistola, nel pomeriggio di oggi a Varese. L'uomo è stato trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder ...lanuovasardegna

Nuove proiezioni per "Cariddi's Graveyard", il film di Dan Salsano con Perla Ambrosini - nuova, doppia occasione per assistere alla proiezione di "Cariddi's Graveyard", primo capitolo della saga "Tales of Mare Nostrum", una storia di pirati non convenzionale, profondamente italiana ma di ...orvietonews