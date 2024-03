Al via la 35a Antigua Classic Yacht Regatta

Missili JASSM-ER per la Germania - In Germania la stampa riporta la notizia che il Governo del Cancelliere Scholz ha avviato le procedure di acquisto con gli Stati Uniti dei missili di attacco di precisione JASSM-ER, la versione a ragg ...aresdifesa

Gli Stati Uniti ritirano il primo F-5 Tiger II in Svizzera - Le Forze Armate Statunitensi hanno ritirato il primo di 22 caccia Northrop F-5 Tiger II, di cui 16 F-5E (monoposto) e 6 F-5F (biposto), dismessi dalle Forze Aeree Svizzere. Nel 2020 il Governo svizzer ...aresdifesa

I nuovi piani dell'Aeronautica Usa: ecco quali aerei vanno in pensione - Verranno acquisiti 90 aerei nel 2025, 42 di questi saranno caccia multiruolo di quinta generazione F-35A prodotti dalla Lockheed Martin. Sei unità in meno di quanto previsto. Ma sembra non vi sarà ...ilgiornale