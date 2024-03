Al Teatro Comunale di Benevento lo spettacolo “La Bellezza ci salverà”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 5 minutiSabato 23 marzo, al“Vittorio Emanuele” di, è andato in scena lo“(La)ci”, testo e regia di Francesca Castaldo, interpreti Alda Parrella, Ilaria Masiello e la stessa autrice. Rumori e suoni di una lite, oggetti che si rovesciano, uno schiaffo e una porta che sbatte aprono la pièce. Una donna incredula e sgomenta per il colpo appena ricevuto cerca di giustificare quel gesto inaspettato, di trovare inesistenti motivazioni per perdonare, ma un’altra donna entra in scena e la incoraggia a scappare, come fosse un saggio grillo parlante o un giudizioso alter ego, la invita a riflettere su quello schiaffo che non sarà l’ultimo. Sullo sfondo la proiezione di un collage di foto e articoli di giornali, sui cui ...