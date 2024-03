Al concerto di Pasqua sonate di Haydn

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Una composizione diventata una pietra miliare nel repertorio quartettistico e in cui ogni sonata descrive lo stato d’animo di Gesù, del ladrone, di Maria, di Giovanni e dei crocifissori. In occasione del tradizionale appuntamento con ildi, il Consorzio brianteo Villa Greppi propone “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce“, opera di Franz Josephqui interpretata dal Quartetto d’archi di Milano. Un appuntamento promosso in collaborazione con la Scuola di musica Antonio Guarnieri, fissato per domani alle 21 all’interno della Chiesa dei Santissimi Marco e Gregorio di Cassago Brianza, in frazione Oriano.