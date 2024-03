Ai | cosa devono fare le imprese italiane per prepararsi alla nuova normativa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 26 marzo 2024) Il regolamento sull’intelligenza artificiale entra in vigore tra più di due anni, ma le aziende possono già adeguarsi alle nuove regole. Ecco come secondo l’avvocato Garotti (PedersoliGattai) L’AI Act, il regolamento europeo che disciplinerà l’intelligenza artificiale nell’Unione, entrerà in vigore a breve ma sarà pienamente applicabile tra poco più di due anni. Nel frattempo la