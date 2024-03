Agrigento | investita da auto all’uscita della scuola | 11enne trasportata in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Una bambina di undici anni èda un’in movimento mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, poco distante dallamedia Castagnolo ad, nei pressi dello stadio Esseneto. L’autista si è subito fermato ed ha prestato soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La ragazza è stata trasferita al pronto soccorso dell’di Dio diper le cure necessarie. Non versa in gravi condizioni di salute.