Agricoltura eroica in Costiera | Caputo ai delegati Ue | Da parte di Bruxelles ci vuole più flessibilità

(Di martedì 26 marzo 2024) “Oggi abbiamo acceso i riflettori sull’dellaAmalfitana, che può rappresentare in futuro un vero e proprio modello europeo di sviluppo rurale. C’è bisogno di una maggioredella Politica agricola comune per sostenere e valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori. Vere e proprie sentinelle del territorio che, con coraggio e determinazione, portano avanti queste antiche tradizioni da generazioni, non arrendendosi alle difficoltà ma esaltando le peculiarità del paesaggio e delle diverse agricolture che abbiamo in Campania. Un modello virtuoso, destinato a salvaguardare l’ambiente e la biodiversità con colture sostenibili per produrre cibo sano e genuino, in linea con le strategie europee Farm to Fork”. Ad affermarlo è l’assessore all’della Regione ...