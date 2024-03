Aggressione in strada per rubare l’orologio | minorenne fermato a Milano colpisce con una testata la poliziotta

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 26 marzo 2024)inper strappare, poi la fuga e laa una agente di Polizia,arrestato a. La Polizia di Stato aha arrestato un cittadino marocchino,, per rapina aggravata in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale e lo ha indagato in stato di libertà per lesioni. In ...