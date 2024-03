Aggredito a colpi di machete a Torino | la fidanzata di Costanzia | “Pietro mi confessò tutto poco dopo”

(Di martedì 26 marzo 2024) Secondo quanto rivelato dalladi Pietrodopo il fermo per droga, il giovane le avrebbe confessato l'aggressione adiai danni del rivale 23ennedopo averla compiuta. Con lei,aveva deciso di nascondersi in una stanza d'albergo prenotata da alcuni amici.

La polizia ha fermato oggi un ragazzo di 23 anni in relazione all’aggressione col machete ad un 24enne avvenuta lunedì a Torino , costata alla vittima gravi ferite e l’amputazione di una gamba . Il ... (open.online)

Pietro Costanzia di Costigliole si difende. «Non sono stato io», dice il 23enne fermato con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un coetaneo a colpi di... (leggo)

Aggredito col machete, il 24enne sta meglio. Il movente della droga, la foto hot e l'sms di minaccia: «Ti prendo e ti buco» - Sta meglio, è sveglio e cosciente e non è più in prognosi riservata il 24enne ferito gravemente a colpi di machete, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata a Torino.leggo