Aggredisce l’ex con un coltello dopo averlo perseguitato per 7 anni | donna nei guai

(Di martedì 26 marzo 2024) Porto Sant'Elpidio (Fermo) 26 marzo 2024 - Perseguitava il suo ex convivente da ben settee, domenica, si è appostata, armata di, per aggredirlo e fargliela pagare per l’interruzione della relazione. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di fermare in extremis la, evitando il peggio. Vittima della tentata aggressione e dello stalking un 55enne di Porto Sant’Elpidio che, pochi giorni fa, si era recato dai carabinieri per denunciare il danneggiamento delle telecamere di videosorveglianza della propria abitazione. L’uomo, il giorno successivo, terminato il turno di lavoro, giunto nei pressi della propria abitazione, aveva notato tra le auto una persona appiedata nascosta, con lo stesso cappotto della persona travisata che aveva danneggiato il sistema di videosorveglianza. Ha contattato il 112, sospettando ...