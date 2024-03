Aggiornamenti dal film di The Sims con Margot Robbie ed un regista Marvel

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 26 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La talentuosa attrice, famosa per il suo ruolo in “Barbie”, si lancerà in un nuovo progetto di produzione, portando sul grande schermo l’amato videogioco “The”.produrrà ilattraverso la sua società di produzione, LuckyChap Entertainment, insieme a un team di professionisti di spicco, tra cui Tom Ackerley, Josey McNamara e Sophia Kerr, già dietro il successo di “Barbie” dello scorso anno.produrrà l’adattamento cinematografico del popolare videogioco The, chi sarà il? Ilscelto per ilè Kate Herron, nota per il suo lavoro nell’universo ...