Africa quasi senza internet per danni a cavi sottomarini

(Di martedì 26 marzo 2024)aistanno rendendo sempre più difficile l'accesso ain tutta l'. Ne parla l'Economist, precisando che il continente si è trovato "incastrato" tra due guasti in punti cruciali del pianeta. Il 14 marzo la Borsa del Ghana ha chiuso un'ora più tardi del solito, dopo che un blackout diha interrotto le negoziazioni. Problemi di connessione hanno costretto un'azienda nigeriana di cemento ad annullare una richiesta di utili. Secondo NetBlocks, una società di ricerca digitale, la connettività dati in Liberia e Benin è scesa al di sotto del 20% dei livelli ordinari. In Costa d'Avorio è crollato al 3%. Sebbene una parte del traffico sia stata ripristinata, il Wi-Fi rimane instabile in una decina di Paesi, tra cui il Sud. La ...

Lo stava attendendo da quasi dieci anni un successo così bello in Coppa d’Africa e, per come era iniziata la sua avventura (terzo posto nel girone, ripescaggio e conseguente esonero del ct a torneo ... (sport.quotidiano)

Quasi cinquecento rinoceronti sono stati uccisi dai bracconieri in Sudafrica nel 2023 , con un aumento dell’11 per cento rispetto al 2022, ha affermato il 27 febbraio il ministero dell’ambiente. ... (internazionale)

In Nigeria sono stati liberati quasi 300 alunni che erano stati sequestrati all’inizio di marzo - quasi 300 persone tra alunni e operatori scolastici che all’inizio di marzo erano state rapite in una scuola a Kuriga, nel nord della Nigeria, sono state liberate. Secondo il governatore dello Stato d ...ilpost

L’imperdibile libro-guida che racconta tutto quello che c’è di Africano in giro per Venezia - Edito da Wetlands il libro di Paul Kaplan e Shaul Bassi racconta 10 itinerari inediti sui contatti di Venezia con il continente Africano ...artribune