Affari Tuoi | Andrea e Silvia sconvolgono l' Italia | Sposati? Sì ma | Amadeus di sasso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Eccoci nel regno dei pacchi. O il regno di, fate voi. Ovviamente siamo ad, il game-show più seguito d', in onda ogni sera e rigorosamente su Rai 1. Gli ascolti? Sempre al top. La puntata in questione è quella di martedì 26 marzo, dove la sorte ha destinato la possibilità di misurarsi con i pacchi e la fortuna ad, in rappresentanza dell'Emilia Romagna. Ad accompagnarlo la moglie. Una coppia vulcanica, estroversa: pura Emilia Romagna, insomma, tra sorrisi, gag e simpatia. Un'atmosfera che trascina anche, il quale si dilunga nelle chiacchierate con i concorrenti. Nello studio disi respira una certa euforia. E anche lo stile di gioco dei due, quell'euforia, la mostra in tutto e ...