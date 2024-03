AEW | Grandissimo colpo di Tony Khan | ingaggiato un ex WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 26 marzo 2024) La AEW è una giovane realtà che ha voglia di correre e di crescere in fretta. Il Patronè sempre pronto a mettere la mano al portafoglio per portare i migliori wrestler in circolazione nella sua compagine, non bada di certo a spese. Nella giornata di oggi pero’ ha voluto mettere il focus su un altro reparto, ingaggiando un nuovo COO tra l’altro ex WWE. Parliamo di Kosha Irby che si occuperà dei live events, marketing, finanza, risorse umane e contratti. Il comunicato “Kosha si porta dietro decadi di esperienza nel settore, nell’intrattenimento e nell’industria del wrestling dimostrando tanta passione per il nostro brand. In qualità di COO, sarà un asset fenomenale per la AEW che comporterà una crescita esponenziale del nostro business.”