Adr | al via il nuovo servizio di shopping digitale “Shop&Fly”

(Di martedì 26 marzo 2024) Fiumicino, 26 marzo 2023 – Prosegue il percorso di digitalizzazione di Aeroporti di Roma. Grazie alla nuova piattaforma“Shop&Fly”, i passeggeri del Leonardo da Vinci di Fiumicino hanno oggi la possibilità di prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Aeroporti di Roma e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. A pochi giorni dall’inizio della Summer 2024, ADR amplia ancor più la vasta gamma di opportunità commerciali offerte ai viaggiatori in partenza e in arrivo a Roma Fiumicino, recentemente nominato per il settimo anno consecutivo da ACI World come miglior hub europeo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Con “Shop&Fly”, accedendo dai loro device digitali al sito shop.adr.it, i viaggiatori hanno così la possibilità di scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di ...