ADL | due nuovi allenatori in lista | il patron senza freni

Mondiale per Club 2025 , ADL sta valuta ndo con gli avvocati il ricorso contro la Juve basato su due tesi . CALCIO NAPOLI – In vista della partecipazione al Mondiale per Club 2025 , il presidente del ... (napolipiu)

Napoli , il presidente De Laurentiis valuta un cambio di DS: i candidati e le prospettive per la prossima stagione. Il Napoli si prepara a un’estate di cambiamenti, e non solo sul campo da gioco. Il ... (napolipiu)

Nuovo allenatore Napoli, Gazzetta annuncia: Italiano in pole! Due alternative per ADL - Notizie Napoli calcio. Nonostante una stagione ancora da finire con la speranza di colmare il gap per la rimonta Champions, il Napoli ed Aurelio De Laurentiis sono già al lavoro per pianificare il pro ...msn

Gazzetta rivela: "ADL catturato da due allenatori emergenti" - Non solo Conte o Italiano per la panchina del Napoli. L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti ...tuttonapoli

CDS - Il Napoli incrocerà Gasperini, Palladino e Italiano, tre allenatori seguiti da ADL - Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli nelle ultime nove giornate di campionato incrocerà Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, tre allenatori seguiti dagli azzurri pe ...napolimagazine