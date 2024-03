Adeguamento del sistema fognario di via Romana | avvio dei lavori del lotto 2

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 26 marzo 2024) Entro il mese di aprile, ad Arezzo, prenderanno il via idel2 per l’deldi via, come annunciato durante l’incontro di presentazione tenutosi ieri pomeriggio presso la sala parrocchiale della chiesa di San Marco. La riunione ha visto la partecipazione dei residenti e dei commercianti della zona, insieme alle figure istituzionali, tra cui il vice sindaco Lucia Tanti e gli assessori Marco Sacchetti, Alessandro Casi, Francesca Lucherini e Simone Chierici, oltre al direttore tecnico di Nuove Acque, Luca Bardelli. Il progetto, che è seguito da Nuove Acque e cofinanziato dal Comune di Arezzo, mira a potenziare ildi drenaggio nell’area compresa tra via, il Fosso Sellina, la linea ferroviaria ...