Addio ad Ambrogio Pelagalli | bandiera rossonera degli anni Sessanta

(Di martedì 26 marzo 2024) Calcio rossonero in lutto: è morto, all’età di 84, uno dei giocatori più amati del Milan negli. Nato a Pieve Porto Moroine (Pavia) il 15 febbraio 1940, era cresciuto calcisticamente nel Dagrada Manzoni. Il suo primo contratto con il Milan l’ha firmato all’età di 14, assieme al suo compagno e grande amico GiovTrapattoni. In serie A ha disputato 235 partite realizzando 6 gol; 139 le sue presenze in B. Nel Milan spesso era schierato a centrocampo, al fianco di GiRivera, ma anche in difesa, vinse la prima Coppa dei Campioni di un’italiana nel 1963. In serie A ha militato anche nelle fila di Atalanta e Roma, in B nel Taranto e in C con il Piacenza. Finita la carriera di giocatore, è diventato allenatore ...