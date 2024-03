Addio a Subranni | ex generale dei Ros Catturò Totò Riina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) È morto all’età di 91 anni l’ex comandante del Ros dei carabinieri Antonio(nella foto). Il decesso risale a qualche giorno fa, ma a renderlo noto è stato ieri il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Sono vicino a tutta la famiglia", ha detto. I Ros, sotto il comando di, catturaronograzie alla collaborazione del capitano Ultimo. A giugno 2023venne assolto in via definitiva dalla Cassazione nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Dopo la condanna in primo grado, l’exera stato assolto in appello perché “il fatto non costituiva reato”.