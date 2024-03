Acquacalda | giunta in ascolto | Dal primo aprile nei quartieri una pattuglia della Municipale

(Di martedì 26 marzo 2024) Sicurezza stradale, sosta selvaggia in alcune zone, scarsa visibilità dei passaggi pedonali, mancanza di percorsi ciclabili, scarsa manutenzione dei marciapiedi evegetazione. Sono alcune delle segnalazioni avanzate dai cittadini nell’incontro ’Laincittà’ che si è tenuto all’, il terzo dopo quelli a San Miniato e Isola d’Arbia. "Siamo qui per ascoltare critiche e suggerimenti, e vorremmo dare il maggior numero di risposte. Ciò che rimane in sospeso lo definiremo anche con incontri ad hoc nei vari assessorati", ha esordito l’assessore Enrico Tucci, chiedendo collaborazione ai cittadini nell’ottica di un confronto aperto e costante. Come per le richieste sull’aumentovideosorveglianza: "La richiesta è sul tavolo dell’amministrazione – ha ...

“La giunta in ascolto della città”, grande partecipazione all’Acquacalda - Sicurezza, viabilità, aree verdi e urbanistica al centro del terzo appuntamento de “La giunta in ascolto della città”, che si è svolto questo pomeriggio, lunedì 25 marzo, presso il circolo Auser in vi ...antennaradioesse

"LA giunta IN ASCOLTO DELLA CITTÀ", GRANDE PARTECIPAZIONE ALL'Acquacalda - Questo pomeriggio, lunedì 25 marzo, il Sindaco Nicoletta Fabio e la giunta hanno incontrato i residenti del quartiere all'interno del circolo Auser Questo pomeriggio, lunedì 25 marzo, il Sindaco Nicol ...oksiena

“La giunta in ascolto della città”, incontro a Isola d’Arbia - SIENA. Secondo appuntamento con “La giunta in ascolto della città”, oggi pomeriggio, lunedì 18 marzo, all'interno dell’ex Centro Civico in via della Secondo appuntamento oggi pomeriggio, lunedì 18 mar ...ilcittadinoonline