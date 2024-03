Acireale | sorpresi a imbrattare le mura della Villa Belvedere | denunciati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 I CarabinieriCompagnia di, nel contesto del piano “Pasqua e Pasquetta Sereni”, come da direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno ulteriormente intensificato le attività di contrasto alla criminalità comune, al fine sia di incrementare il livello di sicurezzapopolazione, che di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze dei cittadini durante queste festività, in una cornice di decoro urbano. In tale contesto, i Carabinieri hanno denunciato due uomini un 31enne di Aci Castello e un 36enne di Aci Catena,nella notte di giovedì scorso, mentre imbrattavano leottocentesca: giardino pubblico panoramico nel centro di ...