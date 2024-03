AcerbiI assolto per insufficienza di prove | arrivata la sentenza del giudice sportivo

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildella Serie A haFrancesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di. Quindi nessuna punizione per il giocatore che potrà regolarmente scendere in campo per il resto della stagioneperdiDopo aver ricevuto la relazione della Procura Figc, a cui aveva chiesto L'articolo Teleclubitalia.

Francesco Acerbi è stato assolto dopo le accuse di Juan Jesus: il difensore dell'Inter non salterà neanche una partita - Francesco Acerbi è stato assolto dal giudice sportivo dalle accuse di insulti razzisti verso Juan Jesus, e per questo non dovrà dunque scontare alcuna giornata di squalifica. Il difensore dell’Inter ...globalist

Avv. Afeltra: “Assoluzione Acerbi Parole di Juan Jesus non erano sufficienti” - L'avvocato Afeltra ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà spiegando perché Acerbi è stato assolto dal giudice sportivo: "La motivazione ...tuttojuve

Acerbi assolto per il caso Juan Jesus: niente squalifica per «mancanza di prove». La sentenza che farà discutere - Francesco Acerbi assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Il difensore dell'Inter non riceve nessuna squalifica dopo le accuse di razzismo ricevute da Juan Jesus. Il brasiliano ...leggo