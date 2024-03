Acerbi | niente squalifica per i presunti insulti a Juan Jesus Il Giudice Sportivo lo assolve per «mancanza di prove»

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescoassolto dalperdi. Il difensore dell'Inter non riceve nessunadopo le accuse di razzismo ricevute da. Il brasiliano del...

Dopo l'indagine della Procura Figc Niente stop per il difensore dell'Inter, accusato di razzismo dal brasiliano del Napoli (ilgiornale)

Francesco Acerbi assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Il difensore dell'Inter non riceve nessuna squalifica dopo le accuse di razzismo ricevute da Juan Jesus . Il brasiliano del... (leggo)

Dopo l'indagine della Procura Figc niente stop per il difensore dell'Inter, accusato di razzismo dal brasiliano del Napoli (ilgiornale)

UFFICIALE – Inter, Acerbi assolto dalle accuse di insulti razzisti: non ci sono prove - Nessuna sanzione per il difensore dell'Inter dopo il supplemento di indagine richiesto alla Procura FIGC nei giorni scorsi ...fcinter1908

Il Giudice Sportivo grazia Acerbi: la motivazione della clamorosa decisione - Dopo la telenevola durata giorni e giorni a seguito dell'insulto razzista di Francesco Acerbi nei confronti Juan Jesus, si è giunti alla sentenza definitiva. La decisione ufficiale del Giudice Sportiv ...tuttonapoli

Il Giudice Sportivo Mastrandrea non sanziona il difensore dell'Inter: niente squalifica - Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso: cade l'accusa di razzismo nei confronti di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter è stato assolto per insufficienza di prove relative al caso in ...gazzetta