Acerbi | niente squalifica! Inter su Gudmundsson | Inter Chat LIVE

È arrivata da qualche ora la tanto attesa sentenza su Francesco, assolto per mancanza di prove riguardo la pesante accusa di Juan Jesus.

Francesco Acerbi assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Il difensore dell'Inter non riceve nessuna squalifica dopo le accuse di razzismo ricevute da Juan Jesus. Il brasiliano del... (leggo)

La clamorosa decisione del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus - Dopo l'indagine della Procura Figc niente stop per il difensore dell'Inter, accusato di razzismo dal brasiliano del Napoli: tutti i dettagli ...tuttosport

In un Paese civile, Acerbi è sempre assolto - Ma questa è una mia opinione, un mio sospetto, e per lo sviluppo dell’indagine non vale un bel niente, proprio come la vostra. Se Acerbi fosse stato condannato senza prove ciò avrebbe segnato, a ...rivistacontrasti

Acerbi assolto per offesa a Juan Jesus, non c'è prova su insulto razzista - (Adnkronos) - Nessun provvedimento del giudice sportivo nei confronti di Francesco Acerbi, niente squalifica per l'insulto a Juan Jesus. Il difensore dell'Inter, nel match pareggiato 1-1 contro il Nap ...palermomania