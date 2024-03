Acerbi-Juan Jesus | nessuna prova | assolto il difensore dell’Inter

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 26 marzo 2024)punizione per il giocatoreFrancesco, nonostante quanto affermato dal giocatore brasiliano del Calcio Napoli,. Il giudice sportivo della serie A haFrancescodalle accuse didi insulti razzisti, per mancanza di prove. Lo apprende l’ANSA. Quindipunizione per il giocatorenonostante quanto affermato dal