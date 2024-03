Acerbi-Juan Jesus | Giudice Sportivo | “Nessuna prova di insulti razzisti | Acerbi assolto”

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, haFrancescodalle accuse didi, per mancanza di prove. “Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente ladell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio ...

