Acerbi in attesa della sentenza | ecco come sta aspettando – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024)è l’osservato speciale di oggi in casa Inter, visto che èa breve ladel Giudice Sportivo e la possibile squalifica. C’è da capire quale sarà l’esito: lo vuole sapere anche lui. IN BILICO – Francesco, considerato che l’Inter oggi non si allena, è rimasto a casa. Lì aspetta il verdetto del Giudice Sportivo, che a breve darà l’esito sulla possibile squalifica dopo l’indagineProcura Federale. A farlo sapere è Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24. In sede sono invece presenti alcuni dei principali dirigenti, anche loro indi quanto sarà deciso.noto,rischia varie opzioni di squalifica. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...