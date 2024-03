Acerbi | il giorno della verità L’Inter attende il verdetto per rompere il silenzio | no alla risoluzione|Primapagina

(Di martedì 26 marzo 2024) 2024-03-26 00:30:00 Arrivano conferme: Forse questa non sarà per lui una notte come le altre, visto che domani (martedì 26 marzo) Francescoconoscerà il suo destino dopo la pesante accusa di razzismo lanciatagli addosso da Juan Jesus. La Procura Federale ha avviato l’indagine e inviato tutti i documenti al giudice sportivo, che domani emetterà la sentenza definitiva: assolto o colpevole, non c’è altra strada. Tuttacon il fiato sospeso, in vialeLiberazione hanno sempre dimostrato massima sensibilità sul tema razzismo e se addovesse essere riconosciuta la colpa di aver rivolto insulti di quello stampo a un suo avversario, il club provvederà a rincarare la dose, probabilmente con una sanzione pecuniaria e non è esclusa una richiesta danni. ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)

Forse questa non sarà per lui una notte come le altre, visto che domani (martedì 26 marzo) Francesco Acerbi conoscerà il... (calciomercato)

Non c’è scampo per Acerbi: “Dieci giornate di squalifica” - Potrebbe arrivare oggi la sentenza del Giudice sportivo in merito al ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus che ormai tiene banco da più di una settimana. Al procuratore federale Chinè, il brasiliano del Napoli ha ...interlive

Acerbi, il giorno della verità. L’Inter attende il verdetto per rompere il silenzio: no alla risoluzione - Forse questa non sarà per lui una notte come le altre, visto che domani (martedì 26 marzo) Francesco Acerbi conoscerà il suo destino dopo la pesante accusa di.calciomercato

Frey: "Acerbi rischia una lunga squalifica e potrebbe non giocare più in Nazionale" - L’ex portiere di Parma, Fiorentina ed Inter Sebastien Frey è intervenuto in diretta su TvPlay: “FERRARI AL POSTO DI BARONE” – “Sono andato a Firenze ...tuttojuve