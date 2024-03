Acerbi | il giorno della verità | Inter e Italia! C’è la ‘scappatoia’ – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) Come raccolto da Tuttosport, oggi Francescoconoscerà il destino dei prossimi mesi con la maglia dell’. Atteso per oggi il verdetto del giudice sportivo dopo il caso-Juan Jesus. DESTINO – Oggi Francescoconoscerà la. Nella giornata odierna è atteso il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: deciderà sul caso-Juan Jesus dopo l’accaduto in-Napoli. Nel caso in cui, dall’inchiesta condotta dal procuratore federale Chiné, sia emerso l’intento razzista nelle frase detta da Francescoa Juan Jesus, il nerazzurro verrebbe punito con 10 giornate di squalifica secondo l’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. In caso contrario, potrebbe anche essere assolto del tutto in caso venisse dato credito alla difesa di ...