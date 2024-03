Acerbi assolto per insufficienza di prove | arrivata la sentenza del giudice sportivo

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildella Serie A haFrancescodalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di. Quindi nessuna punizione per il giocatore che potrà regolarmente scendere in campo per il resto della stagioneperdiDopo aver ricevuto la relazione della Procura Figc, a cui aveva chiesto L'articolo Teleclubitalia.