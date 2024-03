Acerbi assolto | nessuna prova razzismo

(Di martedì 26 marzo 2024) 16.40 Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell'Inter e della Nazionale Francescoai sensi dell'articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso delle presunte frasi razziste nei confronti del calciatore del Napoli, Juan Jesus. Il giudice ha ritenuto che non "si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata".è dunque a disposizione per Inter-Empoli.

