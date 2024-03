Acerbi assolto | la moglie rompe il silenzio | la storia fa il giro del web

(Di martedì 26 marzo 2024) Ladysi lascia andare a un commento sui social in seguito alla mancata squalifica, le sue parole fanno discutere. Il campionato di Serie A si appresta a ritornare a incantare tutti gli appassionati, previsto grande spettacolo a partire da sabato. Il trentesimo turno del massimo campionato italiano, infatti, regalerà numerosi big match ai tifosi a partire dal primo incontro tra Napoli e Atalanta al Diego Armando Maradona. A seguire, sempre nella giornata di sabato, Lazio Juventus e Fiorentina Milan tra le grandi sfide che infiammeranno il panorama del torneo che sta regalando tantissime emozioni. La lotta alla Champions e alla salvezza preparano uno scenario da non perdere per alcun motivo, c’è tanta attesa. Nonostante la pausa che ha lasciato spazio alle Nazionali, il campionato di Serie A è stato continuamente sotto i riflettori a causa della questione ...

