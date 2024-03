Acerbi assolto | il duro comunicato del Napoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso unufficiale pubblicato sul proprio sito internet, ilha commentato la sentenza del Giudice Sportivo che hail difensore dell’Inter Francescodi aver proferito frasi razziste nei confronti di Juan Jesus: Il signornon è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la ‘giustizia’ sportiva, essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti. Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, “è sicuramente compatibile ...

