Acerbi assolto | avevamo ragione | punirlo “a priori” è stata una follia

(Di martedì 26 marzo 2024) È brutto dire:noi. Però è così:noi sul caso di Francescoe sulla folle decisione della Nazionale italiana di non farlo partire per la tournée americana. Non perché fossimo convinto della sua innocenza o avessi soffiate di alcun tipo, ma basandoci banalmente su un principio liberale e garantista (così poco in voga in Italia) secondo cui si viene giudicati solo in base alle prove. Non sui sospetti. Piccolo riassunto. Lo scorso 17 marzo va in scena la partita di cartello tra Inter e Napoli. Durante il secondo tempo il difensore si avvicina all’arbitro per denunciare presunti epiteti razzisti da parte di: “Mi ha detto negro e a me non sta bene”. Dopo la partita la questione sembrava essersi chiusa “sul campo”, i due pareva si fossero chiariti ...