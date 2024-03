Accordo Stellantis-sindacati per l’uscita di 1 520 lavoratori | via al piano di incentivi

(Di martedì 26 marzo 2024) Un nuovodiall’esodo è stato stipulato dache ha trovato l’con diverse sigle sindacali perdi 1.520da Mirafiori. Un ok, ricevuto da quasi tutte le sigle sindacali dei metalmeccanici, che però non ha trovato d’Fiom che si è rifiutata di apporre la propria firma suldegli esuberi, perché quanto proposto è visto sempre più come “svuotamento dello stabilimento” anziché un rilancio come in tanti vorrebbero.suldiall’esodo L’è stato sottoscritto martedì 26 marzo 2024, ma tra i rappresentanti sindacali c’è chi storce il naso. Ildi...

Stellantis e i sindacati metalmeccanici torinesi hanno siglato un Accordo per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo presenti sul territorio, su un ... (quotidiano)

Stellantis e i sindacati metalmeccanici torinesi hanno siglato un Accordo per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo presenti sul territorio, su un ... (quotidiano)

Stellantis, Accordo su 1.520 uscite incentivate nel torinese - Stellantis invoca sussidi per continuare a produrre auto in Italia e il governo contratta sull’ammontare. Se vi viene la sensazione di un deja vu non sbagliate: cambiano i nomi e i protagonisti ma la… ...informazione

Accordo tra Stellantis e sindacati…" - Mentre il governo dei sedicenti sovranisti minaccia fuoco e fiamme ma poi non fa nulla per convincere Stellantis a non disimpegnarsi in Italia, il gruppo che ingloba la Fiat continua a… Leggi ...informazione

Stellantis, 1.520 lavoratori in uscita a Torino: è il 12% del totale. Accordo con i sindacati, ma senza la Fiom - Stellantis taglia il 12% della forza lavoro nel torinese. Sono 1.520 su 12 mila i lavoratori torinesi del gruppo che lasceranno l’azienda in seguito a un Accordo per l’uscita volontaria incentivata ...milanofinanza