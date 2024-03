Accoltella e uccide lo zio | il nipote 29enne si costituisce

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Omicidio nella notte a Cesano Boscone, nel Milanese. Unitaliano ha aggredito eto a morte, durante una lite,di 41 anni, deceduto all'ospedale San Carlo dopo il trasporto in ambulanza in codice rosso. E' successo intorno alla mezzanotte al quartiere Tessera in via don Luigi Sturzo. L'omicida inizialmente scappato dalla scena del delitto si è poi costituito poco dopo alla caserma dell'Arma di Cesano Boscone dove è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio. Il sopralluogo effettuato da personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano ha permesso di recuperare e sequestrare l'arma del delitto. Il fermato è stato portato alla casa circondariale di Milano San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.