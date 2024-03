Abusivismo edilizio ad Ischia | costruiva in area vincolata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 26 marzo 2024)ad: denunciato un imprenditore 26enne. Intervenuti i carabinieri e il personale tecnico del comune di. Prosegue senza soluzione di continuità il contrasto all’sull’isola d’, minacciata dall’irresponsabilità di chi intende costruire senza rispettarne il patrimonio paesaggistico. I carabinieri della stazione di, insieme a personale tecnico del locale comune, hanno denunciato perun imprenditore del posto, oggi 26enne. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale carabinieri di Napoli. Durante un ispezione in un complesso turistico in via delle Ginestre, in un’sottoposta a vincolo sismico, ...