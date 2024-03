Abodi | «Razzismo? Al di là delle decisioni | lo sport serve per assumerci la responsabilità di rispettare l’altro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024) A minuti, entro la mattinata, dovrebbe arrivare la sentenza del Giudiceivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il difensore dell’Inter è accusato diverso il collega del Napoli. Nel frattempo, sul tema è intervenuto il ministro dello: Durante l’incontro al liceo Elsa Morante di Scampia, nel ciclo “Sky Up The Edit”,ha dichiarato: «Al di làche verranno prese oggi, loper, ognuno nel proprio ruolo, ladi. Ilnon è un tema solo di tifosi, ma è un tema generale, di comunità, di rispetto e umanità. Va seguito non solo rimarcando il fatto negativo ma ...